أرملة الشهيد شبراوي: حلقة "ملحمة البرث" كانت ثقيلة علينا

قالت المهندسة ندى حسن، أرملة الشهيد الرائد أحمد شبراوي، إن حلقة اليوم، من مسلسل الاختيار كانت ثقيلة على أهالي الشهداء لما ظهر فيها من وقائع حقيقية واجهها هؤلاء الأبطال: "ناس كتير كلمتني وقالتلي بلاش تشوفي حلقة النهاردة هتبقى صعبة عليكي أوي، وكانوا مشفقين عليا، والحلقة كانت تقيله علينا".

وأضافت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلاميه بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حلقة، أمس، كانت صعبة ولكنها مهمة في المسلسل، حيث إن الشهداء قد مروا بصعوبات عدة: "الناس دي كانوا أساطير والله"، موضحة أن أصدقاء زوجها قد حكوا لها ما حدث في تلك الملحمة، ولم تكن تتوقعه بذلك الشكل الذي رأته في الحلقة: "الأبطال عملوا حاجة فوق قدرة البشر، ومش ببالغ".

وأكدت أن ابنها عمر لم ير حلقة أمس، من المسلسل: "أنا أشفقت عليه يشوف الحلقة لأنه كان مرتبط بأبوه جدا، وممكن لما يكبر ويقدر يتقبل ده هيكون فخور وهو بيسمعها"، مشيرة إلى أن والده وأسرة الشهيد شبراوي قد شاهدت حلقة المسلسل ولكنهم رفضوا الحديث معها عن تفاصيل الحلقة: "الدراما وصلت اللي مكنش بيوصل لينا، وأننا نشوف تلك الأدوار البطولية في الأعمال بتوصل لكل الناس".

وتابعت: "أحمد كان غالي أوي ومكنش ينفع يستشهد غير لحاجة أغلى، وكلمة أن فيه دم اتدفع دي مش كلمة سهلة، وفيه حيطة من البيت اتهدت، وهما راحوا علشان عندهم عقيدة إن البلد دي تستاهل، وأنا شوفت دعم كبير من ناس كتير، والمسلسل عمل تأثير كبير وسط الناس".