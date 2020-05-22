بعد تجسيد ملحمة البرث.. مسلسل "الاختيار" ومنسي يحتلان "تريندات" تويتر

تصدرت الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار قائمة الأكثر بحثا وتداولا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، فبعد انتهاء الحلقة مباشرة، تصدرت أحداث الحلقة موقع التواصل.

وشهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة، تجسيد ملحمة البرث والتي استبسل فيها رجال الجيش المصري أمام الإرهابيين والتكفيريين الذين كانوا ينون التمثيل بجثامين رجال الجيش المصري، حيث رفض الرجال الاستلام وسط مشاهد حقيقية تفاعل معها الجماهير بشكل واضح.

وفور انتهاء الحلقة، احتلت بكل ما فيها موقع "تويتر" حيث أصبح أول 6 أسماء متصدرة موقع التدوينات القصيرة هي: "ملحمة البرث، الاختيار، المنسي، الاخيتار، منسي الأسطورة، وسط الفرسان".

وتفاعل قطاع كبير من المدونين مع حلقة اليوم من مسلسل الاختيار ما بين الفخر بشهداء الجيش المصري، والحزن على استشهادهم.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.