أصالة تتفاعل مع مسلسل"الاختيار": مشهد الاستشهاد أعظم ما يكون

تفاعلت المطربة أصالة عبر حسابة الخاص بتويتر مع الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، والتي شهدت تجسيد ملحمة البرث، والتي استبسل فيها رجال الصاعقة المصرية أمام التكفيريين، وشهدت استشهاد البطل أحمد منسي.

وكانت أصالة أعادت تويتة للإعلامية أروى، مكتوب فيها "مشاهدة حلقة ⁧‫الاختيار‬⁩ النهاردة خلتني حزينة جدا وأنا بتخيل أهالي الشهداء وهم بيشوفوا اللحظات التمثيلية للملحمة، الله يصبرهم ويرحم الشهداء الأبطال وإن شاء الله أحياء عند ربهم يرزقون".

لتعلق أصالة قائلة "أتشاركّ مع صديقتي ذات الشّعور.. وكان مشهد الاستشهاد منّ أعظم مايكون.. رحم الله شهداءنا جميعا وكل من دافع عن شرف أمّته وكرامة وطنه ⁧".

الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.