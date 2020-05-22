عابد عناني يوضح التغيير في ملابس الإرهابيين والتكفيريين في الاختيار

رد الفنان عابد عناني، الذي جسد شخصية الإرهابي عماد عبدالحميد في مسلسل الاختيار، على سؤال طرح عليه في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن عرض أدوار مشابهة لدوره في المسلسل، وأن نجاح الفنان من الممكن أن يضعه في مأزق بعد ذلك.

وقال عناني، "طبعا بيبقي في مأزق وخاصة في الحالة بتاعة عماد وأن الناس مصدقاه في بيبقي سهل اختياري أن مش هيبذل مجهود ويتعبنا، لكن بفضل أتحط في اختبار تاني علشان أكتشف نفسي، لأن فضلت لفترة أعمل أدوار الشاب الجامعي لكن دلوقتي دي نقلة تانية".

وتابع، "كان في مفاتيح مهمة جدا في الكتابة عن اللبس بتاع الإرهابيين ووجود ملحوظة أنهم يبدوا كأشخاص عاديين لأنهم وبيقعدوا في أماكن عامة وبيتكلموا بصوت واطي عادي ومحدش عارف هما بيقولوا إيه، وعند التفكير في مراحل الشخصية وأن في أحداث كتيرة بتتطور".

واستكمل، "كنت مركز في حتة أن يبقي في تطور في لبس شخصية عماد والألوان ولما استخبوا في بيت أبو عبدالله وفكرة لبس الكوفية وملابس التدريب واللبس المموه في الصحراء لأنهم استخبوا فيها كتير وكانوا بيموهوا العربيات مش بس اللبس".