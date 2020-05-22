والدة الشهيد البطل محمد صلاح: شوفته في المنام بيقولي إنه في مكان جميل

"على الرغم أنني لم أشاهد ولا حلقة من المسلسل إلا أنني أكيد مبسوطة إن فيه مسلسل يجسد بطولات شهداء أبطال سيناء وهذا أقل شيء، وعلى الرغم من أن المسلسل حكى جزءا بسيطا من بطولات أبنائنا لأن كل واحد من شهدائنا بسيناء يحتاج لمسلسل بمفرده"، بهذه الكلمات بدأت والدة الشهيد البطل قناص المدفعية الرائد محمد صلاح أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة "كمين البرث".

وأشارت والدة الشهيد في حديثها لـ"الوطن" إلى أنها لم تعلم أن الشهيد في سيناء إلا بعد استشهاده على الرغم من أنه تم نقله للعريش من عام 2015 موضحة أن الشهيد كان صبورًا وكتومًا جدا وكان لا يتحدث عن عمله أبدا، موضحة أن نجلها الشهيد شارك في عملية حق الشهيد “1،2،3،4″، كما شارك مع أبطال القوات المسلحة فى تطهير جبل الحلال من العناصر التكفيرية والإرهابية استطاعوا إنهاء أسطورة جبل الحلال؛ لافتة إلى أنه كان كثيرا ما يتمنى الشهادة وكانت آخر الكلمات التى كتبها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى هى "يارب الشهادة الشهادة" وربنا استجاب له.

وتابعت: ملحمة البرث من الملاحم العظيمة والصعبة جدا التى تظهر صمود الجيش المصرى وبطولاته فهى بعد حرب أكتوبر مباشرة فكل ضابط وجندى في سيناء يستحق مسلسل بمفرده فكانوا رجالا بمعنى الكلمة لآخر لحظة متماسكين بالقوة وربنا يجعل تضحياتهم في ميزان حسناتهم.

وذكرت أنها عقب استشهاده بأسبوع رأته في المنام وهو يبلغها "أنه لم يمت وفى مكان جميل جدا".

ووجهت أم الشهيد كلمة لابنها وقالت "وحشتنى جدا وربنا يجمعنى بك على خير وسأعيش طول عمرى فخورة بك وتعبك وتضحيتك ربنا يكللهولك بالجنة ويجمعنى بك على خير، وإنت مافرحتش في الدنيا ولم تتزوج ولم أفرح بك ولكن فرحتى الكبيرة يوم أن نلتقى في الجنة وكل أبطال سيناء بإذن الله".

وقالت والدة الشهيد لـ"الوطن"، إن زملاء الشهيد على تواصل مستمر معها وأكدوا لها في كلامهم أن حق شهدائنا وشهداء كمين البرث بقيادة العقيد الشهيد محمد المنسى سيأتي.