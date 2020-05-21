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كرارة لـ"الوطن": حلقة كمين البرث من "الاختيار" برهنت على شجاعة جنودنا

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خالد فرج
11:35 م | الخميس 21 مايو 2020
مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار

أبدى الفنان أمير كرارة سعادة بالغة، إزاء تفاعل الجمهور مع الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد خلاله شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي.

وقال كرارة، لـ "الوطن"، إن حلقة اليوم التي تناولت حادث كمين البرث برهنت على بطولة جنود الجيش المصري الذين تصدوا لهجوم التكفيرين بكل شجاعة وجسارة، معربا عن فخره بتجسيد شخصية الشهيد أحمد منسي.

ويشارك في بطولة "الاختيار" أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رجب وآسر ياسين وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وغيرهم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.