العوضي لـ"الوطن": الجمهور انتظر حلقة كمين البرث كأنها كأس العالم

كشف النجم أحمد العوضي عن رأيه في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الاختيار" بعد تناولها تفاصيل حادث كمين مربع البرث، الذي استشهد خلاله البطل أركان حرب أحمد صابر منسي.

وقال العوضي، لـ "الوطن"، إن الحلقة كانت قوية ومؤثرة في الجمهور، الذي كان ينتظر مشاهدتها بشغف وكأنها مباراة كأس عالم، بحسب وصفه، مضيفاً: شاهدنا الأبطال الحقيقيين لملحمة كمين البرث، وموقفهم البطولة من هجوم الإرهابيين عليهم، وهذه هي رسالة المسلسل التي سعينا لتقديمها.

ويجسد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي بحسب الأحداث، والتي حاز عنها على إشادات الجمهور والنقاد، إثر براعته في تقمص الشخصية.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، آسر ياسين، محمد رجب، كريم محمود عبدالعزيز، محمد إمام، أحمد صلاح حسني، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.