بسبب "لعب عيال".. إصابة شخص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب شخص بطلق ناري بالفخذ في مشاجرة وتبادل إطلاق نيران بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية بني محمديات المراونة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع تبادل إطلاق نار بين عائلتين بقرية بني محمديات المراونة دائرة المركز ووقوع مصاب.

وبالانتقال والإسعاف تم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة بسبب خلافات قديمة تجددت بسبب مشاكل الجيرة ولهو الأطفال.

أسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة "فتحي شاكر محمد" 48 عاما، من أبناء عائلة أولاد نصار، بطلق ناري في الفخذ، وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وتم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وجرى تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.