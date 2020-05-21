إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بقرية عرب بني واصل دائرة مركز ساقلته، اليوم، تم فيها استخدم بنادق الخرطوش، وأصيب فيها 8 أشخاص، وتبين أن سببها يعود لخلافات الجيرة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد ورود بلاغ باشتباكات بين الأهالي استخدم فيها الأعيرة النارية، انتقل إلى المنطقة مساعد مدير أمن سوهاج لفرقة الشرق، ومأمور وضباط وحدة مباحث.

وبالفحص، تبين أنها بين كلاً من طرف أول "عبد الله.ا.ا، 27 عاما، عامل"، مصاباً برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و"صباح.ع، 50 عاما، ربة منزل"، و"أحمد.م.ا، 25 عاما مزارع"، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وضم الطرف الثاني "عبد النعيم.ا.ع، 19 سنة، عامل"، و"ضياء.ا.م، 27 عاما، عامل"، و"عبد الرحمن.ع.د، 55 عاما، عامل"، مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، و"إبراهيم.ا.ف، 27 عاما، عامل"، و" السيد.ع.د، 55 عاما، فلاح"، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم “،

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأخير من كلا الطرفين بندقية خرطوش عيار 12، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب، وإطلاق أعيرة نارية، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات سابقة على الجيرة بالأرض الزراعية . حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.