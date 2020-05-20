بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 3 في مشاجرة بسوهاج

أصيب، اليوم، 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث مشاجرة بين الأهالي بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من عبدالرحيم.ع.هـ، 75 عاما، مصابا بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، السيد.ع.ع، 40 عاما، مصابا بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، يوسف. ا.ع، 10 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.