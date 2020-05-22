رئيس "العاملين بالاتصالات": أزمة كورونا يجب أن يقابلها تماسك مجتمعي

قال إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إن التنازل عن 1% من المرتب لصالح مواجهة كورونا، كان يجب أن يكون قرارا إنسانيا من العاملين دور قرار حكومي، خاصة العاملين في المهن المنتظمة.

وأضاف هيكل، لـ"الوطن"، أن الأزمة الحالية التي نواجهها يجب أن يقابلها تماسك المجتمع، وأن يضع كل فرد نفسه في مكان الأخر، متسائلاً: ماذا لو تبدلت المواقف؟، ولذلك على العمالة المنتظمة التي لها راتب شهري أن ينظروا بعين الرأفة إلى العمالة غير المنتظمة التي تضررت بشكل كبير من جراء الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس.

وتابع، أن الدولة لم تقصر في شيء وتبذل كل جهدها من أجل الصمود أمام أزمة فيروس كورونا المستجد ضربت ولا تزال تضرب اقتصاديات دول عظمى، موضحًا أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة من قبل هي التي ساعدتنا بشكل واضح على الوقوف والصمود أمام اجراءات وخسائر فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء وافق، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.