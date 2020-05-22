بـ"تي في رومز وبينج بونج".. جامعة حلوان تستقبل العائدين من أبوظبي

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة كلفت مند 10 أيام باستقبال فوج من العائدين من الخارج، واستقبلت المدينة الطلابية في المطرية التابعة للجامعة 300 عائد من أبوظبي، موضحا أنه جرى تعقيم المدينة: "حاولنا نفرشها بطريقة ما فندقية".

وأضاف نجم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه جرى تجهيز وسائل الترفيه والتسلية، "فيه تي في رومز في كل دور"، مع مراعاة التباعد الاجتماعي حيث يوجد 10 مقاعد فقط في الصالة، والمسافة بين كل مقعد متر ونصف، كما وضعت طاولات "بينج بونج" أو تنس الطاولة.

وأشار إلى أن هناك 8 أطباء في الحجر الطبي في المطرية إضافة إلى 16 ممرضا وممرضة و3 صيادلة، حيث إن كل دور يوجد فيه طبيب، مؤكدا وجود حالتين لسيدتين لديهما إصابات بعيدة عن فيروس كورونا، وهي اشتباه في زائدة أو ما شابه ذلك، وجرى نقلهما لأقرب مستشفى تتواجد لإمكانية إجراء عملية لهن.