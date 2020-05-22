بـ2.5 مليون جنيه.. انتهاء أعمال إنشاء وتجميل حديقة الكوثر بالشيخ زويد

يستعد مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء لافتتاح حديقة الكوثر، تمهيدًا لاستقبال الأهالي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقامت شركة المقاولات المختصة بتسليم الحديقة إلى إدارة الهندسة بمجلس المدينة، بعد 4 أشهر من بدء عملية التجميل والإنشاء.

وقالت المهندسة رتيبة عواد رئيس الإدارة الهندسية، إن تكلفة حديقة الكوثر وتركيب الأرصفة والبلدورات في الحي بلغت 2.5 مليون جنيه، موضحة أن الحديقة ستخدم مدينة الشيخ زويد بالكامل، باعتبارها المتنفس الأكبر على مستوى المدينة، وجاري عملية التشجير وتركيب لعب الأطفال وقسم الملاهي بالحديقة.

وقال المهندس خالد أبو طويلة المشرف الإداري بالإدارة الهندسية، إن مشروع الحديقة أُنجز خلال 4 أشهر، أي قبل الموعد المحدد لإمكانية الافتتاح في أعياد سيناء الماضية، إلا أن المحافظ اللواء عبد الفضيل شوشة قام بتأجيل الافتتاح لما بعد الانتهاء من مشكلة فيروس كورونا.

وأشار خالد أبو طويلة إلى أن حديقة الكوثر ستعيد الحياة لطبيعتها بشكل تام في مدينة الشيخ زويد، بعد حل مشكلة الكهرباء والمياه وشبكات الإنترنت وفتح الطرق.