ارتفاع الوفيات في البرازيل بسبب كورونا لـ 1188 حالة

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البرازيل عتبة العشرين ألفا، أمس، بعد تسجيل ارتفاع قياسي لعدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1188 وفاة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وتشهد البرازيل حاليا ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، إذ سجلت إجمالي 20.047 وفاة و310.087 إصابة مؤكدة، وهي أرقام يقول علماء إنها "أقل بكثير من العدد الفعلي"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"

والبرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 مليون نسمة هي الدولة السادسة من حيث عدد وفيات كوفيد-19. وهي الثالثة من حيث حالات الإصابة خلف الولايات المتحدة وروسيا.

وتضاعف عدد الوفيات خلال 11 يوما فقط في البرازيل، وفق أرقام وزارة الصحة.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بشكل مقلق للغاية، دعا الرئيس اليميني جايير بولسونارو مجددا الخميس إلى استئناف النشاط من أجل "إنقاذ الاقتصاد"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".