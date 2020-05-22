صرف منحة 500 جنيه لـ 12 ألف شخص بقرى سوهاج وقنا وأسيوط

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة بدأ صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالي 12 ألف شخص من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط لدعم الأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتوفير الدعم والحماية الاجتماعية لبعض الفئات التي تأثرت من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال شعراوي، إن عمليات صرف المنحة تتم بالتنسيق والتعاون بين برنامج الأغذية العالمي وفي إطار آليات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الوزير، أنه تم إعداد كشوف عن المستحقين فى القرى المستهدفة بمحافظات أسيوط و سوهاج وقنا وتم إرسالها إلى برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية فى تلك القرى ومديريات القري العاملة لضمان تطبيق كافة المعايير التى تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة فى قوائم برامج الدعم النقدى والمعاشات الضمانية بباقى الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتذليل أي تحديات في عمليات صرف المنحة لسرعة الانتهاء من إجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي علي الجهود التي يقوموا بها كافة المسؤولين والدعم الذي يتم تقديمه لمساعدة جهود الدولة، فيما يخص تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من برتوكول التعاون الجاريوإعداده لتوقيعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها، أكدت آلاء الزهيري مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة على استمرار التعاون والتواصل بين البرنامج والوزارة للتعاون فيما يخص الملفات التي تم بحثها خلال الفترة الماضية خاصة دعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية وباقي الملفات الأخرى.