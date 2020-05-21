التنمية المحلية: أنشأنا وحدات للتدخل السريع لإزالة التعديات فورا

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة أنشأت وحدات للتدخل السريع لإزالة التعديات الفورية، وصدور قرار بتكليف المحافظين بتحويل مخالفات البناء للقضاء العسكري، وتوفير معدات الإزالة للتنفيذ الفوري، وتنفيد الإزالة للمبنى بالكامل حتى سطح الأرض وعدم إيقاف تنفي قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى.

وأضاف شعراوي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه من ضمن التكليفات تحصيل تكليف لتنفيذ الإزالة من المالك، واستمرارية إجراءات التعامل مع مخالفات البناء بصفة دائمة وليست وفق موجات وتنتهي، صياغة التراخيص ليكون العقد بين طالب الترخيص والدولة بما يضمن حق الدولة في مصادرة المبنى حال المخالفة دون اللجوء للقضاء، وإيقاف التراخيص الجديدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والأماكن ذات الأماكن العالية، لحين دراسة توفير أماكن لانتظار السيارات، وجار التنسيق لطباعة لنموذج لعقود التراخيص بمركز الوثائق.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.