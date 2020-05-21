التنمية المحلية: سجلنا 1773 مخالفة بناء في 2020

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ عدد مخالفات البناء بلغ مند يناير 2011 حتى ديسمبر 2019 نحو 133 ألف مخالفة، وبلغ عدد المخالفات من يناير 2020 وحتى مايو من العام ذاته 1773 مخالفة.

وأضاف شعراوي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الوزارة اتخدت عدة إجراءات، بينها إدارية وقانونية، تتمثل في تحسين تقديم الإجراءات بصفة عامة وخدمة ترخيص البناء بصفة خاصة، وميكنة دورات عمل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمراكز التكنولوجية، وتفعيل الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات أونلاين تيسيرا على المواطنين وصدور دليل المواطن والجهة الإدارية لخدمة ترخيص البناء ببعض المحافظات ما أدت إلى تقليل مدة الترخيص وتسهيله بنسبة 40 بالمئة.

وأشار إلى أنّه بالنسبة للإجراءات التنفيدية، جرى عقد اجتماعات تنسيقية برئاسة رئيس الوزراء مع المحافظين، ومتابعة القرارات من قبل وزير التنمية المحلية مع المحافظين وسكرتير العموم.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.