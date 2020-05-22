اليونان تمدد الحجر في مخيمات طالبي اللجوء حتى السابع من يونيو

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم، تمديد الحجر الصحي المفروض منذ أكثر من شهرين، في مخيمات طالبي اللجوء في مواجهة وباء "كوفيد-19"، حتى السابع من يونيو.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: "بعد قرار لوزراء حماية المواطن والصحة والهجرة، تم تمديد إجراءات منع انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19 للمقيمين في مراكز الإيواء في كل أنحاء البلاد".

ولم تتأثر اليونان بالفيروس بالمقدار الذي تأثرت به غيرها من الدول الأوروبية. وقد تحركت بسرعة في مواجهة انتشار "كوفيد-19" عبر اعتماد عزل تام في 23 مارس لستة أسابيع.