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محمود مسلم

اليونان تمدد الحجر في مخيمات طالبي اللجوء حتى السابع من يونيو

العزل التام المبكر جعل اليونان أقل الدول الأوربية تأثرا بالفيروس

كتب:

وكالات
11:30 ص | الجمعة 22 مايو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم، تمديد الحجر الصحي المفروض منذ أكثر من شهرين، في مخيمات طالبي اللجوء في مواجهة وباء "كوفيد-19"، حتى السابع من يونيو. 

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: "بعد قرار لوزراء حماية المواطن والصحة والهجرة، تم تمديد إجراءات منع انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19 للمقيمين في مراكز الإيواء في كل أنحاء البلاد".

ولم تتأثر اليونان بالفيروس بالمقدار الذي تأثرت به غيرها من الدول الأوروبية. وقد تحركت بسرعة في مواجهة انتشار "كوفيد-19" عبر اعتماد عزل تام في 23 مارس  لستة أسابيع.