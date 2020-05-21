"إسكان النواب": إزالة أي مخالفات البناء لا تطبق اشتراطات التصالح

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على القضاء على ظاهرة النمو العشوائي والبناء المخالف، وفي كل مناسبة يتم تأكيد هذا الأمر.

وتابع: "جاء قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جاء ليقضى على أزمة البناء المخالف ووقف النمو العشوائي، ويصحح أوضاع خاطئة ظلت لسنوات طويلة وذلك وفقا لاشتراطات محددة، الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية وفي نفس الوقت منع البناء المخالف والتعديات نهائيا".

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس اليوم عن مخالفات البناء بمثابة الضوء الأخضر للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على كل المرافق والخدمات، ولهذا ستعقد اللجنة اجتماعا بعد العيد للوقوف على متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وأكد أن القانون سيطبق لفترة زمنية محددة ومن لم يقنن وضعه وفقا لاشتراطات القانون سيكون عرضة لإزالة وحدته أو قطع المرافق أو ما شابه من الإجراءات التي سيتم تطبيقها عليه وذلك في حال إن كانت تنطبق عليه الاشتراطات، وفي حال إنه كان من الحالات المستثناة من تطبيق القانون ستكون الإزالة الفورية للوحدة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن رئيس الجمهورية منذ أول يوم لتوليه المسؤولية وهو حريص على تطوير العشوائيات ووقف النمو العشوائى والتصدى للتعديات، وهذا ما تم ترجمته في صورة تشريعات أو قرارات على أرض الواقع، خاصة أن التعديات والبناء المخالف من الأمور التي تهدد الثروة العقارية وتؤثر على حجم شبكة المرافق والبنية التحتية، ولهذا سيتم تطبيق القانون بحزم وقوة حيال كل من تسول له نفسه البناء المخالف لمنع هذه الظاهرة نهائيا.