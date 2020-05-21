برلماني: "النواب" ترجم حديث الرئيس عن مخالفات البناء إلى قوانين

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على الثروة العقارية، ومنع البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، وهذا ما تمت ترجمته فى صورة تشريعات على أرض الواقع، سواء من خلال إقرار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أو تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المنتظرة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن حديث رئيس الجمهورية اليوم، عن المخالفات والتعديات خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3، يؤكد حرص الرئيس واهتمامه بضرورة القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على البنية التحتية، ما يمثل عبئا على المواطنين فى الحصول على خدمة أفضل.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزمة التشريعات التى أقرها البرلمان تأتي للتصدي للبناء المخالف، ومنع التعديات، مشددا على ضرورة زيادة الوعي لمنع التعدي وتغليظ عقوبات التعديات، وإلقاء مزيد من الضوء على هذه الظاهرة في كافة وسائل الإعلام تمهيدا لمنع هذه الظاهرة.