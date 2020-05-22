دمنهور تحذر من الذهاب للمقابر في العيد بسبب دفن وفيات كورونا ثم تتراجع

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالبحيرة، تحذيرات عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، من زيارة المقابر خلال أيام عيد الفطر، مبررة ذلك بدفن حالات كورونا خلال الفترة الماضية، ما يعرض زائرو المقابر للخطر.

لكن ما لبثت الصفحة أن تراجعت عن المنشور الذي لاقى هجومًا حادًا من رواد شبكة التواصل الاجتماعى، وعدلت المنشور خلال ساعات من نشره.

وكانت الصفحة الرسمية لدمنهور، نشرت تحذير نصه: "تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، أهالى المدينة عدم زيارة المقابر خلال أيام عيد الفطر، نظرًا لوجود حالات كورونا تم دفنها بالمقابر، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين".

بيد أن المنشور لاقى هجومًا شديدًا من خلال التعليقات على الصفحة، فقال محمد جمال "الصفحة دى غير مدركة للكلام اللى بتقوله.. ومفيش داعى ننشر الفزع بين الناس"، وقال مجدي مجدي "الكلام ده مش صحيح.. وكورونا مش بتنتقل عن طريق المقابر"، واستنكر رواد الصفحة نشر مثل هذه التصريحات التى قد تتسبب فى نشر الخوف والفزع بين صفوف المواطنين.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب، أخصائي باطنة بالإسكندرية، إن منظمة الصحة العالمية أكدت فى أكثر من مناسبة، عدم وجود خطورة من دفن المتوفيين بكورونا، بالمقابر العادية، كما طمأنت وزارة الصحة المصرية المواطنين بأن عمليات الدفن تجرى وفق طرق وإجراءات وقائية تضمن عدم انتقال الفيروس، وهو ما يخالف تمامًا التحذيرات التي أطلقتها الوحدة المحلية لدمنهور.