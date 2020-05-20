مطرانية أسوان تسمح بـ"سر الاعتراف" وتحدد طريقة الصلاة على متوفى كورونا

أعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، عن قرار الأنبا هدرا مطران أسوان، بالسماح للكهنة بأخذ "سر الاعتراف" أحد أسرار الكنيسة السبع، من الأقباط داخل الكنائس عبر تحديد أيام معينة بأعداد قليلة من الأفراد حتى لا تحدث أي تجمعات للمعترفين، وذلك بالتواصل تليفونيا بين الأقباط وآباء اعترافهم لترتيب موعد الاعتراف.

ويأتي ذلك نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالنسبة للصلاة على المتوفين بسبب فيروس كورونا قرر المطران الصلاة طبقا لتعليمات الطب الوقائي بالصلاة على جميع المتوفين والصندوق داخل السيارة وفي فناء المدافن مع التنبية بعدم حضور أعداد كبيرة أثناء الصلاة، على ألا تقام صلاة الثالث داخل البيوت والكنائس.