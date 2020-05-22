رفع 36 طن مخلفات بالبياضية جنوب الأقصر

قاد اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات بمناطق مجمع المصالح وشارع الذهبي ومصطفى كامل بمدينة البياضية، وقرى الحبيل والبغدادي والروافعة، مما أسفر عن رفع 36 طنا من المخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.