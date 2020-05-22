البابا يهنئ رئيس النواب بعيد الفطر: أدعو الله أن يوفقكم للنهوض بمصر

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في برقيته للتهنئة: "يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".

كانت الكنائس المصرية تقدمت بالتهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين وقادة المؤسسات الدينية الإسلامية والمصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.