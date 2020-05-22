يبدأ سعرها من 40 جنيها.. أسعار مكسرات وشيكولاتة عيد الفطر المبارك

أيام معدودة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2020 – 1441 والذي يستعد له المصريين في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، ومنها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يدفع الكثيرين للبحث عن أسعار المكسرات والشيكولاتة، لقضاء العزل المنزلي خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تستعرض "الوطن" أسعار المكسرات والشيكولاتة التي يشتريها المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2020 – 1441 ، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها..

الشيكولاتة

تتراوح سعر الشيكولاتة من 60 إلى 350 جنيهًا، حسب الجودة، والشركة المصنعة.

عين الجمل

وتراوح سعر الكيلو جرام من عين الجمل الغير مقشر من 90 إلى 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكيلو جرام من عين الجمل "مقشر" 180 جنيهًا.

البندق

بينما وصل سعر كيلو جرام بندق مقشر إلى 170 جنيهًا، وبالقشر من 80 إلى 120 جنيهًا.

لوز

أما سعر الكيلو جرام من اللوز المقشر فكان 180 جنيهًا، بينما بالقشر تراوح ما بين 75 إلى 110 جنيهًا.

كاجو

ووصل سعر الكيلو جرام من الكاجو حوالي 230 جنيهًا.

الصنوبر

ووصل سعر كيلو الصنوبر إلى 890 جنيهًا.

اللب

ووصل سعر الكيلو جرام من اللب السوبر حوالي 96 جنيهًا، بينما اللب السورى 25 جنيهًا، واللب الأبيض 120 جنيهًا.

الفول السوداني

ووصل سعر الكيلو جرام من الفول السوداني إلى 45 جنيهًا.

الفستق

ووصل سعر الكيلو جرام من الفستق إلى 450 جنيهًا.