السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي للتهنئة بعيد الفطر

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى صباح اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب صالح خلال اتصاله عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبا بتحقيق التقدم والازدهار.

ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة، متمنيا للعراق الشقيق تحقيق الأمن والاستقرار.

كما تناول الاتصال بحث عدد من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على تفعيل آليات التعاون بين البلدين وتعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والطبية والأمنية.