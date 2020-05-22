البابا مهنئا المفتي بعيد الفطر: واصلوا العمل لترسيخ القيم

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في برقيته للتهنئة: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية، ومواصلة العمل في سبيل غرس وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية السامية لأجل رفعة الوطن".

وتقدمت الكنائس المصرية بالتهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين وقادة المؤسسات الدينية الإسلامية والمصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.