حملة تعقيم موسعة بالمترو بعد ظهور 5 حالات كورونا بين العاملين

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تنفيذ حملة موسعة لتطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين والصرافين، وذلك بعد ظهور 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين العاملين، حيث توفى اثنان منهم متأثرين بإصابتهما، وتشمل الحملة تعقيم 100 قطار، و60 محطة، وجميع منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

وقال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تنفذ إجراءاتها الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل دوري، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، موضحا أن الشركة عملت على الدفع بقطارات إضافية لتسهيل حركة التشغيل ومنع حدوث زحام بالمحطات وداخل عربات القطارات.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مايو الجاري، ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أنه سيتم وقف حركة القطارات بشكل كامل بدءا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو وحتى الجمعة الموافق 29 من نفس الشهر، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوقف حركة المواصلات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار المتحدث باسم مترو الأنفاق، إلى أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات تؤثر على حركة الرحلات، موضحا أنه تم لصق منشورات بالمحطات قالت فيها إن الحالات المشتبه في إصابتها، تتمثل في أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بأحد الدول الخارجية.

وأضافت المنشورات، أن الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكدة يشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.