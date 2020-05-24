نيللي وأبو السعود وحميد.. نجوم زمان حضور في إعلانات رمضان 2020

يوم واحد فقط تبقى على انقضاء شهر رمضان الكريم، الذي يتزامن معه دائمًا الأعمال الفنية التي يتنافس من خلالها الفنانون بمسلسلاتهم، ولكن على صعيد آخر أصبح هناك سباق من نوع يختص بالإعلانات للمنتجات والخدمات، أو حتى للتبرعات الخيرية، والتي أضحت لا تقل تنافسًا عن المسلسلات، وتسعى كل شركة لاستقطاب ألمع النجوم لجذب الانتباه إلى إعلانها.

في رمضان الحالي اكتظت إعلانات رمضان بنجوم زمان، الذين ابتعدوا عن الفن لفترة طويلة، قبل أن يعودوا من نافذة إعلانات رمضان التي تدخل البيوت المصرية.

حميد وتوفيق وقمر وعباس.. رباعي أغاني التسعينات في إعلان "قادرين"

"حبة حاجات موجودة بينا من سنين.. حبة مواقف ذكريات بتجيب حنين.. حبة صور بتقوي روحنا على الحياة"، أغنية إعلان نالت إعجاب الكثير، تغنى بها نجوم التسعينيات حميد الشاعري، مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، في إعلان "قادرين"، الذي طرحته إحدى الصيدليات الشهيرة في رمضان 2020، ضمن سباق الإعلانات.

اجتمع النجوم الأربعة بعد غياب طويل لم يحدث بينهم خلاله، أي دويتو، أو تظهر صورة لهم، حيث غنوا سويًا مسترجعين ذكريات أغنياتهم في التسعينات.

نيللي وهاني شنودة وصلاح جاهين.. يظهرون في إعلان "وده مين"

"وده مين وده مين الحاجة الحلوة دي جابهالنا، وده مين اللي هنقوله كتر خيرك".. أغنية شهيرة تربى عليها أبناء جيل الثمانينات والتسعينات يغنيها مجموعة من الأطفال مع الفنانة نيللي في فيلم "اثنين على الهوا"، ليعيد غناءها أطفال آخرون لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشر، في رمضان 2020، ولكن هذه المرة في إعلان لمستشفى "الناس"، ليصبح للنجمة الاستعراضية نصيب في الظهور برمضان.

ظهرت مجموعة من الأطفال وهم يغنون بعفوية وطريقة بسيطة أغنية "وده مين" بعد تغيير عدد من كلماتها التي كتبها مسبقا الفنان صلاح جاهين، ولحنها الموسيقار هاني شنودة، لتناسب فكرة إعلان مستشفى الناس، لحث المواطنين على التبرع لعلاج الأطفال والحالات الحرجة.

صفاء أبو السعود في إعلان مستشفى الناس

بعد غياب طويل، عادت الفنانة الشاملة صفاء أبو السعود، إلى الأضواء مرة أخرى، في شهر رمضان الحالي، من خلال ظهورها في إعلان مستشفى الناس للأطفال، الذي يعرض حاليًا على القنوات الفضائية.