بعد استغاثة ابنها.. نائب محافظ الدقهلية يتدخل لدفن ضحية كورونا

تدخل هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، لإنهاء إجراءات تكفين ودفن سيدة توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا في مستشفي جامعة المنصورة، حيث تم توفير أدوات الوقاية اللازمة لدفنها بعد أن استغاثة ابنها لعدم توافر تلك الأدوات.

وأجرى "الشيخ" اتصالاته بالمسؤولين في جامعة المنصورة، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والطب الوقائي، لتوفير سيارة إسعاف لنقل الجثة، وتوفير كفن من الجلد ثلاثي الطبقات، والصندوق الخاص بنقل الجثة.

وقال رضا إبراهيم، بإحدى جمعيات المجتمع المدني، إنه بعد وفاة السيدة "ع. ع. ه"، وكانت مريضة غسيل كلوي، طلبت المستشفى من ابنها استلامها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود إسعاف مجهز لنقلها، وكذلك كفن خاص بضحايا كورونا.

وأضاف إبراهيم، أنه بعد تدخل نائب المحافظ شخصيًا وبالتوصل مع الصحة والطب الوقائي، تم إرسال مستلزمات التكفين، وظلت مشكلة النقل حتى حضرت سيارة إسعاف ونقلتها إلى المقابر في ظل إجراءات احترازية مشددة.

وأكد مصدر مسؤول بالجامعة، إن الجامعة ليس بها إسعاف خاصة لنقل الموتى، مشيرة إلى أنه بعد وصول سيارة إسعاف ومعها اثنين من المسعفين، رفض ابنها مساعدتهما في نقلها، رغم توفير بدلة وقاية له، وأحضرنا له سيارة إسعاف أخرى، وتم نقلها بالفعل.

وفي سياق متصل، وجه محمد أمين الدمردش رئيس حي غرب المنصورة، بسرعة تطهير منطقة شارع "الأوبرج"، والذي كانت تسكن به السيدة المتوفاة، وتوجه محمد محمود عبد اللطيف، نائب رئيس الحي، والفريق المعاون من الورشة الصناعية بحي غرب، ونادر محمد متابعة المحافظة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، لمتابعة أعمال التطهير.

وطهرت معدات التطهير الشارع بالكامل، و كذلك العقار الكائنة به ضحية فيروس كورونا، والسيارة التى أقلتها للمستشفى قبل العلم بإصابتها بفيروس كورونا المستجد