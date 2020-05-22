الصحة تطرح استبيانا حول كورونا لتوعية المواطن بطرق العدوى

طرحت وزارة الصحة استبيانا لمواطنين عن فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من خلال صفحاتها الرسمية.

وتضمن الاستبيان معلومات عن المرض وطرق الوقاية منه وكيفية الإصابة بجانب معلومات عن آخر أماكن تواجد فيها من يجيب على الاستبيان، ومتوسط دخله المادي وعدد غرف محل سكنه، وما إذا كان يتبع طرق الوقاية أم لا سواء بغسيل الأيدي أو التباعد الاجتماعي والخروج المستمر من المنزل.

وشمل الاستبيان مستوى تعليم للمواطن بجانب إجمالي عدد الأفراد بالأسرة الذين يعيشون في نفس المنزل وعدد من يخرجون للعمل يوميا.

يستهدف الاستبيان تحديد معلومات المواطنين عن فروس كورونا المستجد COVID-19 وطرق تجنب العدوى والحد من انتشار الفيروس.