ندوة إرشادية ضد فيروس كورونا بصحة شمال سيناء

افتتحت الدكتورة انتصار سري مدير إدارة الرعاية الأساسية والإعلام والتربية السكانية بشمال سيناء، ندوة إرشادية للتوعية ضد خطر انتشار فيروس كورونا.

وأكدت سرى على تكليف مدير مديرية الصحة بالدعم الكامل من خلال تقديم التوعية الصحية للتصدي ومكافحة فيروس كورونا المستجد خاصة في الفترة الحالية، واستعرضت أهم الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكده أهمية غسيل الأيدي واستخدام الواقيات الشخصية أثناء فترة العمل والمحافظة على النظافة الشخصية بصفة دائمة وعدم ملامسة الأنف والفم والعينين.

كما أكد السيد العدل المدير التنفيذي لمؤسسة الشجرة على دور الشراكات في تنفيذ الأنشطة في الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، كما أن قافلة شعاع الخير جامعة الزقازيق بقيادة الدكتور عادل قاسم هي أحدي الداعمين دائما لكل أنشطة المؤسسة لمساندة اهالى سيناء وهي أهم أهداف القافلة.