عشان سلامتنا كلنا.. طرق الإبلاغ عن التجمعات خلال أيام عيد الفطر

ينتظر الشعب المصري عيد الفطر المبارك كل عام للخروج والتنزه وحضور الحفلات الموسيقية، ولكن هذا العام فرضت جائحة كورونا شكلا جديدا من الاحتفال بضرورة التزام المنازل، واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، بغلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات وإيقاف النقل العام والجماعي.

ووجهت وزارة التنمية المحلية من قبل بضرورة إغلاق كل الحدائق والمتنزهات بالمحافظات، كما ناشدت المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش والحدائق.

وللحد من انتشار الفيروس، أعلن وزير التنمية المحلية في وقت سابق أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كل المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة معالجهات المعنية، وخصصت الوزارة طرق للشكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات عبر الطرق التالية:

- يمكن الإبلاغ عن التجمعات من خلال مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن على الرقم 15330.

- كما يمكن إرسال الشكاوى على رقم الواتس آب 01150606783.

- ويمكن إرسال الشكوى أيضا من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).