القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة مخالفات البناء في عيد الفطر

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتصدى لأي محاولة للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف، والتعامل الفوري معها، لعدم السماح للمخالف بتكرار المخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.