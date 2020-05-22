مصرع شاب في أسيوط.. هرب من الحر فغرق في النيل

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل هربا من حرارة الطقس، في قرية مير التابعة لمركزالقوصيه في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة غريق طافية على مياه نهر النيل بقرية القصير أول مدخل عزبة الفيومي بالبر الشرقي.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال جثة الغريق.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "خالد هلال محمد أحمد"، 17 سنة، مقيم بقرية مير القوصية.

وأشارت التحريات إلى أنه حال استحمام الغريق بمياه النيل، فرارا من حرارة الجو دخل في منطقة الغرق.

جرى نقل الجثه إلى مشرحة مستشفى القوصية، تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.