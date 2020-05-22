المفتي: الإنسان إذا صام صوما حقيقيا سيعيش باقي الشهور كأنها رمضان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإنسان إذا ما صام صوما حقيقيا لله عز وجل فإن هذا الشهر سيكون منطلقا جديدا، وسيكون فتحا جديدا للإنسان، يعيش في شوال كما كان في رمضان، ويعيش في بقية الأشهر إلى أن يأتي رمضان المقبل كما كان في رمضان كأنما رمضان مدرسة تخرج منها ومازال يحمل الولاء في قلبه في هده المدرسة الطيبة مازال إنسانا رمضانيا، ومازال يسير في المجتمع كما كان يسير في رمضان فإن سبه أحدهم أو قالته فليقل إني صائم فهذا القول في رمضان مازال موجودا.

وأضاف خلال برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على شاشة قناة dmc، أن أخلاق رمضان مازالت كما هي فإن رب رمضان هو رب شوال ورب بقية الأشهر فليكن مسلكنا في بقية الأشهر كما كان في رمضان فرحنا بتوفيق الله وأصابنا الحزن للفراق، لكن ما يخفف حزننا أن نقول لرمضان إننا مازلنا على العهد الدي كنا فيه معك ومع ربنا عز وجل وفق أوامره وتكليفاته.

وواصل: "مازلنا مع هدا العهد ومازلنا ندعو ربنا عز وجل أن يحمينا من شر أنفسنا ومن شر الشيطان ومن شر أهوائنا، ومن شر الإنس والجن وأن نبقى كما كنا في رمضان، وأن تبقى الأنفس مهيأة والشياطين مصفدة كما كانت في رمضان تماما"، متابعا: "فارقتنا يا رمضان ونحن مازلنا معك فرحنا ومازالت روح رمضان".