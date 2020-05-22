من الواقع للدراما.. 28 رمضان يوم تابع المصريون وطنا يأبى الاستسلام

28 رمضان الموافق 21 مايو لم يكن كبقية أيام الشهر الكريم، فعلقت عيون المصريين بالشاشات يشاهدون وطنا يأبي الانهزام أو الاستسلام لأي شيء، فالمواطنون الذين شاهدوا على مدار نحو 6 ساعات افتتاحات لمشروع "بشاير الخير 3" في محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي في تحد لفيروس دمر اقتصادات العالم ورسالة واضحة بقدرة مصر على الاستمرار في مسيرتها، جلسوا مساء أمام الشاشة ليشاهدوا أجواء ملحمة البرث في مسلسل الاختيار، لتتحول الدراما إلى وقود للروح الوطنية.

بشاير الخير 3

على مدار 6 ساعات افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرحلة تعد هي الأكبر من حيث الوحدات السكنية في مشروع "بشاير الخير 3" في محافظة الإسكندرية، حيث ستنقل عددًا كبيرًا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتى كانت مهددة بالانهيار.

وخلال افتتاح الرئيس السيسي للمشروع، غَلب عليه طابع الطمأنة والهدوء، في وقت يشهد فزعا عالميا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووجَّه الرئيس للمصريين رسائل، شرح من خلالها أمورًا تتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وسعى لتوضيح الوضع الحالي بشكل مبسط ومطمئن، حيث تكررت كلمات الرئيس السيسي التي احتوت على رسائل طمأنة للشعب مثل، "اتطمنوا، من الممكن أن تنخفض معدلات الإصابة، الأمر عائد لتصرفاتنا، المنظومة تدار بشكل احترافي"، في أكثر من مرة خلال حديثه، في رسائل تفاؤل وطمأنينة للشعب.

ملحمة البرث في مسلسل الاختيار

وفي المساء وجهت الأنظار لمعركة أخرى دائمة رغم إنها سبقت معركة كورونا وهي مواجهة قواتنا المسلحة الباسلة للإرهاب فتصاعدت عمليات البحث على محرك "جوجل" عن مسلسل الاختيار مع اقتراب موعد عرض الحلقة 28، والتي تعرض أحداث ملحمة كمين البرث، التي أصيب واستشهد خلالها 26 من أبطال القوات المسلحة البواسل، خلال تصديهم بقيادة الشهيد أحمد منسي لهجوم إرهابي على كمين قيادة الكتيبة 103 صاعقة في منطقة مربع البرث، جنوب رفح، بسيارات ملغومة وعربات دفع رباعي.

الحلقة التي تابعها الملايين وبثت في قلوب المصريين روح الوطنية، فعبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتصدر مسلسل الاختيار ومعركة البرث التريندات وعبَّر المتابعون عن فخرهم، ببسالة أفراد القوات المسلحة في الزود عن موقعهم حتى الرمق الأخير من أنفاسهم، موجهين كامل عبارات الدعم والمساندة لأفراد القوات المسلحة المصرية في حربهم على الجماعات الإرهابية في سيناء.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، أعلنت أمس الأربعاء، إذاعة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" دون إعلانات.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة، إن "القرار جاء نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية وتحديدا الحلقة 28، والتي ينتظر أحداثها الجميع، ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة".