فيديو.. تغير مفاجئ في حالة الطقس ليلة 29 رمضان

شهدت حالة الطقس مساء أمس الخميس، ليلة 29 رمضان، تغيرا مفاجئا في درجات الحرارة التي انخفضت عن معدلات الأيام الثلاثة الماضية، لتختفي الموجة الحارة مع رياح خفيفة على معظم محافظات الجمهورية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتراجع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها البلاد على مدار أسبوع كامل، أثرت على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح ما بين 6 – 8 درجات، ومن المقرر أن تنكسر هذه الموجة ليلة 29 رمضان الموافق الخميس 21 مايو بشكل تدريجي وملحوظ.

انخفاض في درجات الحرارة بسبب مرتفع جوي أوروبي

وقال دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ على شمال البلاد، مثل السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، بقيم تتراوح ما بين 6-7 درجات، مضيفًا أنه من المتوقع أن تصل درجة حرارة القاهرة إلى 36 درجة غدًا.

وأضاف أن الانخفاض سيستمر بداية من السبت، وعلى مدار الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بسبب تأثرها بمرتفع جوي قادم من جنوب أوروبا، محمل بكتل هواء باردة، وكميات من الرطوبة، قد تؤدى لسقوط أمطار على السواحل الشمالية يوم الأحد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

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يتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ بداية من يوم الجمعة الموافق 22 مايو إلى الجمعة 29 مايو، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المنتظر يوم الأحد الموافق 24 مايو سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة، وتؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.