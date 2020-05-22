"لا تنعقد دون إذن ولي الأمر".. الجمعة اليتيمة في رمضان بلا صلاة جماعة

دعت وزارة الأوقاف، المصريين للالتزام بتعليماتها، وأداء صلاة الجمعة اليتيمة في رمضان بمنازلهم ظهرا، ومنع التجمعات التي تعد أحد بوابات انتشار وباء كورونا.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن صلاة الجمعة لا تنعقد دون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، فلا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، وأن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.

وتشهد المساجد على مستوى الجمهورية غياب تام في الجمعة اليتيمة من رمضان، حيث تواصل الأوقاف تنفيذ تعليمات غلق المساجد ومنع صلاة الجماعة والجمع بناء على توجيهات وزارة الصحة بمنع التجمعات.

وتشهد المساجد أداء آذان النوازل، ويتضمن أذان النوازل للجمعة جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم في الجمع الماضية، منذ بداية الأزمة.

وأكدت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما، وضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، مؤكدة الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسان.