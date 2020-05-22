توريد 116 طن قمح وحصاد 122 فدانا بالغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، توريد 116 ألف و165 طن و955 كيلو قمح حتي اليوم الجمعة، بواقع 411 طنًا و652 كيلو لشركة المطاحن، و533 طنًا و204 كيلو للشركة المصرية، و915 طنًا و173 كيلو للبنك.

وأشار "عبدالجواد" إلى أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 122 ألف و95 فدانًا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

يُذكر أنه تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وأشار "عبدالجواد" إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة بلغت نحو 130 ألف و703 فدانًا.