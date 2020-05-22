"إيكونومست": مصر تجنبت تفشي كورونا.. 7 إصابات لكل مليون مواطن

قالت مجلة "إيكونومست" البريطانية إن مصر تجنبت تفشي وباء فيروس كورونا بشكل كبير، حيث إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس تتجاوز الحالات نحو 14 ألف حالة بقليل، مع الوضع في الاعتبار أن عدد السكان نحو 100 مليون نسمة، وهو أقل من سبعة لكل مليون مواطن، ويعد ذلك أقل من نسب الضحايا في بعض دول الخليج، ناهيك عن الدول التي تضررت بشدة مثل بريطانيا.

وأضافت المجلة إن مصر اختارت إغلاقاً أكثر مرونة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، لكن الاقتصاد المصري لا يزال في أزمة بسبب الفيروس، متوقعة أن تواجه دول عربية أخرى مشكلات اقتصادية مماثلة.

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن فرص خلق التباعد الاجتماعي في القاهرة ليست كبيرة، مفسرة ذلك بأن القاهرة تعد مدينة أكثر اكتظاظاً بالسكان بعكس معظم البلدان العربية التي لا تعد عواصمها مكتظة مثلها، فالحافلات غالبا ما تعمل بطاقتها القصوى، مع وجود عدد كبير من الركاب، كما أن أحياء القاهرة غالبا ما تكون مكتظة، حيث يعيش فيها الملايين، بسحب ما ورد بـ"إيكونومست".

وتابعت المجلة بأن مصر على عكس العديد من البلدان العربية الأخرى، لم تحاول فرض إغلاق صارم، بل فرضت حظر تجول ليلي مع إغلاق جزئي للأنشطة الاقتصادية، حيث جرى إغلاق المساحات المزدحمة مثل المطاعم والمقاهي، لكن وسائل النقل العام تعمل، وماكينات المصانع لا تزال تدور، والمحلات التجارية تعمل ولكن لعدد ساعات عمل محدودة.