الاستثمار السعودي يستحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي

أعطت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، اليوم الجمعة، الضوء الأخضر على عملية استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم، فقد استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي بشكل رسمي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة وتقديم الملاك الجدد لوسائل الإعلام في الأول من شهر يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أنه بعد أن أعلن رسميا الوسيط المالي لصفقة استحواذ الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الانجليزي "PCP"، والإعلان الرسمي في 1 يوليو، فقد قادت عارضة الأزياء السابقة ووسيطة الصفقات الحالية "أماندا ستافلي" عملية الاستحواذ وكانت خير وسيط.

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https://sport.elwatannews.com/ar/1/2/723951/