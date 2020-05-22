مصدر بصحة دمياط لـ"الوطن": سجلنا 40 وفاة و382 إصابة بكورونا حتى الآن

قال مصدر بمديرية الصحة في محافظة دمياط، إن عدد وفيات فيروس كورونا بالمحافظة منذ ظهور الفيروس حتى الآن بلغ 40 حالة.

وذكر المصدر لـ"الوطن"، إن 95% من المتوفيين جراء إصابتهم بالفيروس كانوا مصابين بأمراض مزمنة، أو ذات خطورة عالية، مثل الأورام السرطانية والجلطات والأمراض الصدرية، أو كانوا يعانون من نزيف، أو حوامل وحالتهن خطرة كما حدث في إحدى الحالات، أو أن أعمارهم كانت كبيرة.

وأضاف المصدر: "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقًا، حيث أن الحالات التى ظهرت مؤخرًا فردية"، مشيرًا إلى رفع الحظر عن بعض المصانع التي ظهرت فيها حالات مثل مصنع الغزل والنسيج، والذي أغلق 14 يومًا بعد إصابة أحد عماله بالفيروس، ووُضع المخالطون له تحت المراقبة.

وأشار المصدر إلى أن مجمل الإصابات بلغ 382 حالة، موضحًا أن المحافظة سجلت أمس الخميس 5 إصابات جديدة.

ووفقًا للدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في دمياط، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس خلال أسبوعين من قرية كفر المنازلة 22، بعد إعداد أسرة لـ"عزومة" إفطار دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما كان سببًا في زيادة معدل الإصابات، كما سجلت إحدى قرى مركز الزرقا 7 إصابات لنفس السبب أيضًا.