الهندسية: "بشائر الخير 3" توفر حياة كريمة لـ50 ألف مواطن

قال اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، إنّ مشروع "بشائر الخير 3"، أُنشئ على مسطح 105 أفدنة بـ200 عمارة سكنية و10624 وحدة سكنية كاملة المرافق والفرش والتجهيز، لتوفير حياة كريمة لـ50 ألف مواطن.

وأضاف العزازي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هناك 4 مصاعد في كل بلوك سكني، ودورين تجاريين أسفل العمارات السكنية المطلة على الشوارع الرئيسية، لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وفرص استثمارية لأهالي الإسكندرية بإجمالي مسطح 62 ألف 820 مترا مربعا تجاريا، عبارة عن 36 مولا تجاريا بمساحة 915 مترا مربعا، و966 محلا بمتوسط 30 مترا مربعا.