الجمهور يشيد بمشهد لقاء "رضوان البرنس" بابنته بعد غياب 5 سنوات

تفاعل الجمهور بمشهد لقاء "رضوان البرنس" محمد رمضان بابنته "مريم"، بعد غياب 5 سنوات، ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي.

ونشر "رمضان" تعليقات الجمهور على المشهد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث أشاد به الجميع.

في إطار الدراما الاجتماعية، تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسؤولية الجميع.

مسلسل "البرنس"، يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى .