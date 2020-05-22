مريم ترفض العودة مع رضوان ونجية تكتشف خيانة فدوى.. الحلقة 28 من البرنس

تصاعدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس، المذاع على قناة DMC طوال شهر رمضان، بعدما عرف رضوان مكان ابنته وذهب لمنزل الأسطى محمود، وانتهاء حلقة الأمس عندما شاهدت نجية فدوى في أحضان ياسر.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل البرنس

بدأت أحداث الحلقة، بمشهد جمع الأسطى محمود "محمد جمعة" مع رضوان "محمد رمضان" الذي حضر بهدف أخذ ابنته مريم، وقامت زوجه الأسطى محمود بإحضار مريم إلى الجلسة، واعتقدت في البداية أنهم ضيوف، لكن محمود أخبرها بالحقيقة، فشعرت بالخوف، وطلبت أن تبقى مع أسرتها.

وبدأت مريم ورضوان في البكاء، بسبب عدم تذكر ابنته، ورفضت الفتاة الذهاب معه، وطلب الأسطى محمود تركها بعض الوقت حتى تستوعب الأمر، ما اضطره إلى الذهاب بدونها، وذهب إلى منزل علا "نور اللبنانية ووالدتها "صفاء الطوخي" التي حاولت أن تهدئه.

وعلى جانب آخر تشاجر عبد المحسن "إدوارد" مع زوجته لوزة "مروة الأزلى"، بعدما علم أنها أهانت طليقته الراقصة عظيمة "بدرية طلبة"، ما جعله يذهب إليها ويطلب منها أن تسامحه، وسيقوم بتسجيل الكباريه باسمها.

عندما شعرت نجية "أحلام الجريتلي"، بالغضب عندما شاهدت فدوى "روجينا" تحتضن ياسر "محمد علاء" شقيق زوجها، فقامت بمواجهتها، لكن فوجئت برد فعل فدوى البارد والتي هددت حماتها بالقتل، في حالة حاولت إخبار زوجها، بل وصل الأمر إلى أنها هددتها بتكذيبها أمام ابنها.

وانتهت الحلقة بمشهد رأفت "محمد فهيم" وزوجته عبير "رحاب الجمل" داخل سيارتهما، ليفاجئهما رضوان الذي كان يختبئ بها، وضرب رأفت على رأسه، لتنتهي الحلقة ببداية انتقام رضوان البرنس من إخواته.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.