مركز المدينة بالسويس يختتم مسابقات الملك الرمضانية "أون لاين"

اختتم مركز شباب المدينة بمحافظة السويس، مسابقات الملك الرمضانية "قران كريم – رياضة – غناء"، بنظام التواصل عن بعد "أون لاين"، والتى أعلن عنها المركز منتصف شهر رمضان الكريم.

أعلن المركز عن فتح باب الاشتراك المجاني من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، فى مسابقات تلاوة القران والمسابقات الغنائية والرياضية على اسم الكابتن كمال فريد "الملك"، الرئيس الشرفى لمركز شباب المدينة ورئيس منطقة السويس لكرة القدم السابق.

ومن جانبه قال المحاسب عمرو كمال، المشرف على مسابقات الملك الرمضانية وأمين الصندوق بالمركز، أن المركز قرر التواصل مع رواد المركز والمواطنين هذا العام من خلال التواصل عن بعد عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية للحد من التجمعات للمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف أن المركز قرر تعويض بطولة كرة القدم الرمضانية والتى كانت تقام على الملعب القانونى كل عام فى شهر رمضان، بثلاث مسابقات رياضية وغنائية وتلاوة القرآن الكريم من خلال لجان تقييم متخصصة فى كل مسابقة.

ومن جانبه أوضح المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة، أن الاشتراك فى المسابقة جاء من خلال إرسال المتسابق فيديو لا يقل عن 3 دقائق من خلال أرقام تم تخصيصها تدعم تطبيق "الواتس اب"، أما فى مسابقة القرآن كان التقييم فيها على أساس تلاوة القران الكريم، من خلال لجنة تحكيم ترأسها الدكتور كمال بربرى، وكيل وزارة الأوقاف السابق، وهو الأمر الذي تكرر مع مسابقة الغناء ومسابقة المهارات الرياضية فى كرة القدم .

أوضح المهندس سيد خطاب، أن اللجنة المسئولة عن مسابقة الملك الرمضانية قامت بتوزيع الجوائز على الفائزين بمنزلهم وقامت بنهاية المسابقة بتكريم لجنة التحكيم فى المسابقات الثلاثة.