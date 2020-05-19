شديد الحرارة.. تعرف على طقس الأيام الأخيرة من شهر رمضان

ينتظر المصريون طقسًا شديد الحرارة في الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم، وهو ما حذرت هيئة الأرصاد الجوية منه مؤخرًا.

ويتوقع أن يكون يوم السبت المقبل، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، قبل أن يشهد يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان، والذي يوافق حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

ومن المتوقع أيضًا أن يستمر سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتبارًا من الجمعة الموافق 29 رمضان، سيكون من المتوقع انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وبذلك فإن توقعات هيئة الأرصاد تشير إلى طقس شديد الحرارة خلال أيام 26، 27، 28 من رمضان، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال اليومين الأخيرين من الشهر الفضيل.