"زراعة دمياط" تستعد لعيد الفطر بغرفة عمليات لإزالة التعديات من المهد

عقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر.

وأشار وكيل الوزارة إلى استصدار قرار إداري بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية ولجان لمتابعة أعمال حماية الأراضي، ورصد كافة صور التعديات على الرقعة الزراعية، واتخاذ إجراءات الإزالة الفورية في المهد، مشددًا على أهمية الانتشار الموسع لأجهزة الزراعة وإحكام السيطرة على الزمام الزراعي بالكامل.

كما شدد "عبد السميع" على ضرورة توافر كافة مستلزمات الإنتاج والأسمدة بالجمعيات، وتقديم كافة الخدمات للمزارعين، وحسن معاملتهم.

وخلال الاجتماع، أكد "عبدالسميع" ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل كافة المنشآت التابعة للمديرية لحماية العاملين والمترددين عليها، وعدم تواجد الأفراد سواء العاملين أو المواطنين دون ارتداء الكمامات، واتباع الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن حفاظًا على السلامة العامة.

كما أوضح أهمية تحديث البيانات أولًا بأول وتدقيقها، وموافاة المديرية بها بصورة يومية، كما أكد على تكثيف أعمال المتابعة والتواجد الميداني والتواصل مع المزارعين، للوقوف على مشاكلهم وايجاد الحلول المناسبة لها.