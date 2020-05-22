المستشفيات غير التخصصية بأسيوط تستعد لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والقرارات الخاصة بضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى مدير مكافحة العدوى بمديرية الصحة.

وشدد المحافظ - خلال اللقاء – على سد احتياجات كافة المستشفيات بالأطقم الطبية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة، فضلًا عن متابعة تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد، منعاً لانتشار العدوى لآخرين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

كما ناقش الإجتماع مراجعة تطورات الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد داخل مراكز وقرى المحافظة، وأعداد المصابين والوفيات، ونسب الشفاء، والإجراءات الاحترازية المقررة ومتابعة تنفيذها أولًا بأول فضلًا، عن الاطمئنان على وسائل ومستلزمات مكافحة العدوى في مستشفيات العزل بأسيوط، ومتابعة الإجراءات التي اُتخذت للتقصي والمتابعة، والعمل على الحد من انتشار الفيروس.